МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев предложил повысить стипендии студентам до прожиточного минимума за счет средств федерального бюджета, эту идею, как он сообщил РИА Новости, планируется вынести на общественные обсуждения. В Госдуме предложили ввести ежемесячные выплаты школьникам

"Важно, чтобы будущие специалисты имели возможность покупать самое необходимое, пока не получат высшее образование и не приступят к профессиональной деятельности, вооружившись всеми необходимыми знаниями. Это хоть и немалые средства, но уверен, что можно выделить их из бюджета, расценивая как выгодную инвестицию государства в развитие экономики, науки, культуры, а также в обеспечение национальной безопасности. Мы должны вырастить настоящих профессионалов, они — основа нашей стабильности", — сообщил Нифантьев.

Государство, по словам общественника, многое делает для повышения качества образования, давая студентам возможности проявить себя как в процессе обучения, так и во время практик и стажировок. Некоторые вузы сами выплачивают студентам достойные стипендии, "но это скорее исключение".

"Считаю, что стипендия, равная сумме прожиточного минимума в регионе, не просто отличное подспорье, а необходимый элемент для построения эффективного образовательного процесса", — добавил Нифантьев.