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Власти выделят дополнительные средства на поддержку семей с детьми
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Правительство России направит дополнительно 55 миллиардов рублей на выплату пособий для малообеспеченных семей с детьми от 3 до 7 лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин... ПРАЙМ, 17.06.2021
дети, семьи, соцподдержка, михаил мишустин, правительство рф, новости, экономика
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Правительство России направит дополнительно 55 миллиардов рублей на выплату пособий для малообеспеченных семей с детьми от 3 до 7 лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительство продолжает поддерживать малообеспеченные семьи с детьми от 3 до 7 лет. Им ежемесячно предоставляется денежная выплата. Сегодня на эти цели выделим более 55 миллиардов рублей дополнительно к 200 миллиардам, которые уже предусмотрены в текущем году для регионов", — сообщил Мишустин на заседании кабмина в четверг.
Он упомянул, что президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию поручил "сделать такую поддержку еще более адресной", поэтому правила предоставления пособия были усовершенствованы.
"Теперь в зависимости от ситуации в семье размер выплаты может быть равен половине, 75% и 100%, соответственно, регионального прожиточного минимума на ребенка. Это позволит поддержать те семьи, которые особо нуждаются, помочь им преодолеть сложную финансовую ситуацию", — убежден глава правительства.