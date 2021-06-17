МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении закон о защите гарантированного минимального дохода граждан от списания за долги. Россиянам перечислили случаи, когда могут изъять жилье

Изменения вносятся в статью 446 Гражданского процессуального кодекса РФ и закон "Об исполнительном производстве" в части обеспечения справедливой неприкосновенности минимального размера дохода, необходимого для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении".

Согласно закону, должник получит право обратиться в подразделение судебных приставов, в котором ведется исполнительное производство, с заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России. Банк или иная кредитная организация не сможет списывать долг с суммы, указанный в постановлении судебного пристава-исполнителя.

Как отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, закон направлен на защиту граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации: "недопустимо за долги лишать человека средств к существованию".

По словам Володина, согласно принятым изменениям в законодательство, "должник сможет подать в службу судебных приставов заявление с реквизитами банковского счета, где должен быть сохранен минимальный доход на его нужды и нужды лиц, находящихся на его иждивении, а судебный пристав обязан будет в начале исполнительного производства проинформировать должника о праве на сохранение прожиточного минимума".