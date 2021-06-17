МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ распространит меры поддержки в рамках программы субсидирования найма на выпускников колледжей и вузов, которые из-за пандемии COVID-19 не смогли найти работу, а также продлит саму программу до конца 2021 года, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин. В России хотят повысить стипендии студентам до прожиточного минимума

На заседании кабмина в четверг он сообщил, что подписал постановление, которое предусматривает оказание выпускникам такой помощи с трудоустройством.

"Для этого расширим действующую программу субсидирования найма и продлим ее до конца текущего года", — сообщил Мишустин.

Премьер напомнил, что ранее работодатель мог получить субсидию от государства только при трудоустройстве тех, кто потерял работу и зарегистрировался в центре занятости до 1 января 2021 года. В ПФР объяснили подсчет трудового стажа во время срочной службы в армии

"Теперь поддержка будет распространяться и на трудоустройство выпускников колледжей и вузов для тех ребят, которые завершили обучение в прошлом году и зарегистрировались в центрах занятости, в том числе после 1 января", — сказал он.

Глава кабмина отметил, что такая субсидия включает три минимальных размера оплаты труда, увеличенных на соответствующий районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных граждан.

"При этом первый платеж поступает после того, как человек отработает один месяц, затем — через три (месяца) и полгода. Это решение поможет предприятиям привлечь молодежь к своим проектам, а тысячам молодых специалистов — найти работу", — уверен Мишустин.