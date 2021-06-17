2021-06-17T12:34:00+03:00
2021-06-17T12:43:02+03:00
2021-06-17T12:34:00+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210617/833956904.html
Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до максимума с 2018 года
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в мае, по окончательной оценке, ускорилась до 2% с 1,6% месяцем ранее, следует из данных европейского статистического агентства Евростат... ПРАЙМ, 17.06.2021
еврозона, инфляция, новости, экономика, макроэкономика
https://1prime.ru/images/83248/76/832487675.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83248/76/832487675.jpg
https://1prime.ru/images/83248/76/832487674.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83248/76/832487674.jpg
https://1prime.ru/images/83248/76/832487673.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83248/76/832487673.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210615/833932485.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в мае, по окончательной оценке, ускорилась до 2% с 1,6% месяцем ранее, следует из данных европейского статистического агентства Евростат.
Данные совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом Daily FХ, и предварительной оценкой.
Показатель стал рекордным с осени 2018 года. Годом ранее инфляция в еврозоне составляла 0,1%.
Инфляция в мае составила в еврозоне 0,3%. При этом базовая годовая инфляция, по окончательной оценке, достигла 1% против 0,7% месяцем ранее. Прогноз аналитиков составлял 0,9%.
Годовая инфляция в Евросоюзе ускорилась до 2,3% с 2% месяцем ранее (годом ранее показатель составлял 0,6%). Майская инфляция составила 0,3%. Самое сильное снижение потребительских цен было зафиксировано в Греции (-1,2%), а самый сильный рост — в Венгрии (+5,3%), Польше (+4,6%) и Люксембурге (+4%).