МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Цены в российских отелях с 7 по 15 июня начали стремительно падать: стоимость проживания в трехзвездочных гостиницах за неделю уменьшилась на 1,7%, а в четырех- и пятизвездочных — на 5,3%, говорится в сообщении Росстата.

В свою очередь, проживание в гостиницах с одной звездой или в мотелях подорожало на 1,4%, с двумя звездами — на 1%. Цены в хостелах выросли за отчетную неделю на 1,3%, в санаториях — на 0,8%, в домах отдыха и пансионатах — на 0,7%.

При этом цены в трехзвездочных отелях по состоянию на 15 июня увеличились с начала года на 31,4%, в четырех- и пятизвездочных — на 26%, в гостиницах с одной звездой — на 6,3%, с двумя звездами — на 14,3%. Стоимость проживания в хостелах выросла по сравнению с концом декабря на 13,1%, в санаториях — на 8,6%, в пансионатах — на 9,1%.