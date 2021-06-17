МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Физлица в апреле отправили из России за рубеж через платежные системы 651 миллион долларов — это максимальный показатель с начала года, выяснило РИА Новости на основе данных Банка России.

Статистика регулятора учитывает денежные переводы через системы Blizko, Contact, Western Union, "Золотая корона", "Юнистрим", а также "Почту России".

По сравнению с предшествовавшим отчетным месяцем это прирост более чем на 5% — в марте за границу ушло 618 миллионов долларов. Несколько прибавила и средняя сумма одного перевода: если в марте в среднем отправляли по 241 доллару, то в апреле — на семь больше, 248 долларов.

В свою очередь, переводы в пользу физлиц в Россию из-за рубежа несколько снизились: в первый весенний месяц перечисления составили 295 миллионов долларов, а в апреле — 289 миллионов. А вот переводить в среднем стали заметно щедрее: если в марте отправляли по 384 доллара, то в апреле уже на 8% больше — 413 долларов.