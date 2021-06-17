МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Власти Москвы обсуждают введение нового локдауна, пишет Forbes со ссылкой на свои источники, близки к мэрии. Песков заявил, что речи о тотальной вакцинации в России не идет

По данным издания, локдаун могут ввести с 20 июня, но точное решение пока не принято, и все определит статистика по заболевшим COVID-19, разговор с представителями бизнеса и статистика по вакцинации.

По словам собеседников издания, ограничения могут ввести только для непривитых граждан.

"Если статистика по заболевшим не будет расти и население будет активнее прививаться, то суровых ограничений не будет. Однако если представители бизнеса не будут выполнять рекомендаций властей и статистика по прививкам будет по-прежнему плохая, тогда будут принимать карательные меры для отдельных бизнесов или слоев населения", — цитирует издание одного из своих собеседников.

По его словам, в мэрии хотят решить три проблемы: как не поднять слишком сильную волну негатива из-за усиливающихся ограничений, как бороться с поддельными сертификатами о прививках от COVID-19 и как проконтролировать исполнение, если новые ограничения против непривитых будут введены.