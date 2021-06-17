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Число заявок на пособие по безработице в США неожиданно выросло
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Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 12 июня, поднялось на 37 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 412... ПРАЙМ, 17.06.2021
заявки на пособие, пособие по безработице, сша, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 12 июня, поднялось на 37 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 412 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны.
Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали снижения показателя до 359 тысяч.
Показатель за неделю, завершившуюся 5 июня, был пересмотрен до 375 тысяч с 376 тысяч. Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели снизилось на 8 тысяч с показателя прошлой недели — до 395 тысяч. Это самый низкий уровень с 14 марта 2020 года, когда он составлял 225,5 тысячи человек.
При этом общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 12 июня, выросло на 1 тысячу с показателя предыдущей недели — до 3,518 миллиона человек. Показатель предшествовавшей недели был пересмотрен до 3,517 миллиона с 3,499 миллиона человек.
Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.