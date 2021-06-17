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Путин призвал продолжать деофшоризацию российской экономики
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Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости продолжать курс на деофшоризацию российской экономики. В четверг он по видеосвязи пообщался с выпускниками четвертого потока... ПРАЙМ, 17.06.2021
офшоры, владимир путин, экономика рф, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости продолжать курс на деофшоризацию российской экономики.
В четверг он по видеосвязи пообщался с выпускниками четвертого потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления, в числе которых был глава ФНС Даниил Егоров. Президент в беседе с ним упомянул об усилиях по деофшоризации.
"Мы по этой линии работаем давно с коллегами в целом — это вопрос деофшоризации и ухода от налогообложения в странах, где компании работают и получают основную прибыль. Безусловно, это направление нужно продолжить", — заявил Путин.
Руководитель ФНС заверил его, что такая работа продолжится.