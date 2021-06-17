МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости продолжать курс на деофшоризацию российской экономики. России дали исторически высокую оценку в рейтинге устойчивости экономики

В четверг он по видеосвязи пообщался с выпускниками четвертого потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления, в числе которых был глава ФНС Даниил Егоров. Президент в беседе с ним упомянул об усилиях по деофшоризации.

"Мы по этой линии работаем давно с коллегами в целом — это вопрос деофшоризации и ухода от налогообложения в странах, где компании работают и получают основную прибыль. Безусловно, это направление нужно продолжить", — заявил Путин.

Руководитель ФНС заверил его, что такая работа продолжится.