МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Льготная ипотека действительно нуждается в большей адресности, но предложение Счетной палаты предоставлять ее только малообеспеченным гражданам вызывает вопросы, сообщил РИА Новости заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Леонид Шафиров.

Ранее Счетная палата РФ предупредила об опасности нового макроэкономического кризиса в стране из-за ускоренного роста ипотечного кредитования, который не соответствует темпам роста строительства и разгоняет цены на жилье. СП предложила дополнительно скорректировать программу льготной ипотеки: ввести ограничение, разрешив участие в ней только для граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, либо оставить такую возможность для всех, как сейчас, но сделать ее однокаратной. Минстрой призвал застройщиков сдерживать цены на жилье

"Льготная ипотека нуждается в большей адресности. Здесь нельзя не согласиться со Счетной палатой: россияне, обеспеченные имущественно и финансово, не должны стать основными получателями льготной ипотеки, пользоваться льготным кредитом на приобретение жилья необходимо ограниченное количество раз. Вместе с тем, вызывает вопросы предложение Счетной палаты страны предоставлять льготную ипотеку только малообеспеченным гражданам", — рассказал Шафиров.

Для оценки реалистичности такого ограничения, по словам общественника, необходимо проанализировать, какое число малообеспеченных граждан получили льготные ипотечные кредиты, сколько из них могут быть в принципе признаны банками-кредиторами кредитоспособными.

"Несмотря на отсутствие статистики, представляется, что если льготная ипотека будет предоставляться только малообеспеченным гражданам, то спрос на нее будет минимальным, можно будет говорить о фактическом сворачивании программы льготной ипотеки", — отметил Шафиров.

В таком случае, как заявил член ОП РФ, государство должно стимулировать граждан строить частные дома, поддерживать субсидиями на приобретение и строительство жилья — как социально незащищенные домохозяйства, так и лучшие региональные, муниципальные и корпоративные программы улучшения жилищных условий жителей и сотрудников.

"Важно разворачивать программы строительства социального жилья. Безусловно, ипотека, как и любое кредитование, ведет к росту закредитованности. Но можно предположить, что как только для россиян станет менее доступнее ипотека, так станут расти объемы выдач банками и микрофинансовыми организациями краткосрочных нецелевых кредитов, которые создают еще большую нагрузку на семейные бюджеты. Следовательно, правительство и Банк России должны способствовать развитию целевого кредитования на капитальный ремонт и реконструкцию частных домов, на газификацию, на обучение, на развитие личных подсобных хозяйств и предпринимательство", — уточнил Шафиров.