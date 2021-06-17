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Международные резервы России незначительно снизились
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Международные резервы РФ с 4 по 11 июня снизились на 0,07% и составили 604,8 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ. "Величина международных резервов Российской Федерации... ПРАЙМ, 17.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 4 по 11 июня снизились на 0,07% и составили 604,8 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ.
"Величина международных резервов Российской Федерации за неделю изменилась незначительно и на 11 июня составила 604,8 миллиарда долларов", — говорится в сообщении регулятора.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали 28 мая 2021 года — 605,9 миллиарда долларов.