МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 4 по 11 июня снизились на 0,07% и составили 604,8 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ.

"Величина международных резервов Российской Федерации за неделю изменилась незначительно и на 11 июня составила 604,8 миллиарда долларов", — говорится в сообщении регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали 28 мая 2021 года — 605,9 миллиарда долларов.