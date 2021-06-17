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https://1prime.ru/state_regulation/20210617/833963138.html
Российский рынок акций снизился на фоне дешевеющей нефти
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Российский рынок акций опустился по основным биржевым индексам в четверг на фоне падения рынка нефти, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию... ПРАЙМ, 17.06.2021
мосбиржа, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций опустился по основным биржевым индексам в четверг на фоне падения рынка нефти, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,28% — до 3819,07 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,87%, до 1664,38 пункта.
Стоимость нефти марки Brent падает на 2,3% — до 72,7 доллара за баррель.