МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций опустился по основным биржевым индексам в четверг на фоне падения рынка нефти, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,28% — до 3819,07 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,87%, до 1664,38 пункта.

Стоимость нефти марки Brent падает на 2,3% — до 72,7 доллара за баррель.