МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Ресторанная отрасль Москвы обсуждает создание свободных от COVID-19 зон в заведениях для вакцинированных посетителей, сообщил РИА Новости глава Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО), общественный омбудсмен по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в индустрии гостеприимства, Игорь Бухаров.

"Пока ведутся переговоры о том, какие рестораны и фудкорты будут готовы принять участие в Москве в эксперименте по созданию свободных от COVID-19 зон для вакцинированных посетителей", — сказал он. Бухаров добавил, что подобный опыт есть у ресторанной отрасли Израиля.

"Например, в Израиле после окончания локдауна было разрешено в рестораны пускать людей с "зеленым паспортом", QR-кодом, подтверждающими вакцинацию документами", — сказал он.

В свою очередь вице-президент ФРиО, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов сообщил РИА Новости, что предложение о создании "антиковидных" ресторанов, в которых не будет никаких ограничений, но куда будут иметь возможность попасть только граждане с сертификатами о прививках, обсуждалось на встрече с представителями мэрии Москвы.

"Это могут быть или зоны, или целые рестораны. Но, разумеется, это не обязательное требование: рестораны сами будут принимать решение. Пока это просто предложение со стороны бизнеса. Если мэрия одобрит такую идею, конечно, найдутся предприниматели, которые будут готовы такие рестораны открывать", — рассказал Миронов.

Ранее омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства, основательница сети кафе "Андерсон" Анастасия Татулова сообщала РИА Новости, что считает возможным предоставления преференций для вакцинированных людей, но идея создания в ресторанах отдельных зон для вакцинированных посетителей, по ее мнению, нереализуема в большинстве ресторанов.

Читайте также:

Без ПЦР-тестов. Какие страны ждут россиян со "Спутником" уже сейчас