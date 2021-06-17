МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ, Валерия Княгигина. Несмотря на то, что с прошлой недели для россиян открылись еще несколько заграничных туристических направлений, ажиотажного спроса на отдых за рубежом по-прежнему нет и представителями отрасли не прогнозируется. Опрошенные агентством "Прайм" эксперты рассказали, куда стоит ехать, если очень хочется на море, и где можно отдохнуть "без заморочек" тем, у кого есть прививка от коронавируса.

В середине июня список стран, открытых для россиян, пополнили Греция, Египет, Куба, Мексика, Мальдивы и ОАЭ. Они упростили условия для въезда на свою территорию.

КУРОРТЫ ДЛЯ ПРИВИТЫХ И ПЦР-ТЕСТЫ

Для привитых российских туристов постепенно открывается все больше заграничных курортов, где не требуют предоставления ПЦР-теста или соблюдения карантина по прибытии. Россияне стали чаще отдыхать в кредит

На данный момент порядка 15 стран готовы принимать наших граждан с сертификатом о полном (то есть, в два этапа) прохождении вакцинации российским препаратом "Спутник V". Но стоит учитывать, что с момента получения второй дозы препарата до въезда на территорию страны должно пройти больше двух недель, рассказала руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.

Самые популярные заграничные туры у россиян во второй половине июня — Египет и ОАЭ. Бюджетный тур на неделю для двоих в обоих странах обойдется в 70 тысяч рублей с перелетом, размещением и питанием.

"Цены недельного тура на двоих в Египет и Тунис начинаются от 80-100 тысяч рублей в средней ценовой категории гостиниц, но цена туров постоянно растет — с апреля рост цен на путевки в эти страны составил от 10 до 25%, а в Тунис — более, чем на 40%", — добавляет профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта, РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталия Зайцева.

Для посадки в самолет до столиц Египта и ОАЭ потребуется ПЦР-тест, одного сертификата о вакцинации пока недостаточно.

С 15 июня упростили правила въезда для россиян в Марокко: вместо теста ПЦР можно предоставить сертификат о вакцинации "Спутником V". Здесь недельный отдых на двоих обойдется примерно в 100-140 тысяч рублей, подсчитал онлайн-сервис для поиска туров Level.travel.

Тем, у кого есть сертификат "Спутника" или тест ПЦР, с 10 июня можно отдохнуть в Азербайджане на Каспийском море. Рейсы из России в эту страну есть, но цены пока кусаются: билеты туда-обратно стоят в районе 35 тысяч рублей. Цена за полноценный тур будет начинаться от 70 тысяч за неделю на двоих.

Для тех, кто готов выложить за недельный отдых на двоих больше 150 тысяч рублей, операторы советуют рассмотреть Грецию. "Страна принимает туристов с сертификатом о вакцинации, свежим ПЦР или справкой об антителах. Авиасообщение с Грецией восстановлено, однако чартерные рейсы до сих пор не разрешены. Поэтому стоимость размещения будет мягко говоря не бюджетной. Недельный тур в Лутраки в отель 2* на завтраках 114тысяч рублей на двоих с пересадкой в Амстердаме", — сообщили в пресс-службе туроператора "Интурист".

Значительно дороже обойдется отдых на Кубе, в Мексике, на Мальдивах и Сейшелах. Неделя на Кубе в отеле четыре звезды обойдется от 150 тысяч рублей на двоих. За Мексику придется раскошелиться уже на 200-220 тысяч рублей. Для поездки в эти страны необходимо сдать ПЦР-тест, сертификата о вакцинации недостаточно.

Российских туристов ждут также Кипр, Хорватия, Иордания. Правда, с Кипром Россия до сих пор официально не восстановила авиасообщение, добраться туда можно грузопассажирским рейсом на свой страх и риск, предупреждают собеседники агентства. OneTwoTrip подсчитал: средняя стоимость авиабилетов из Москвы туда-обратно с вылетами с 15 по 30 июня составит около 60 тысяч рублей.

Кипр принимает россиян с сертификатами о вакцинации "Спутником", в этом случае сдавать тест ПЦР не нужно и можно сэкономить.

"Сложность для россиян, желающих попасть за рубеж на отдых, состоит прежде всего в том, что при высоком спросе существует очень ограниченное предложение авиабилетов. В ряде случаев остается только дорогой бизнес-класс, поэтому многие уже сейчас выбирают транзитные варианты", — отмечает Зайцева.

Например, некоторые туристы пытаются попасть в Грецию можно через Кипр. Но это проблематично, так как прежде необходимо собрать большой комплект документов: ПЦР-тест, сертификат о вакцинации и справки об антителах, причем и на английском и на русском языке, поясняет она.

"Также въехать без ПЦР можно в Албанию и Черногорию. Прямого авиасообщения с этими странам нет. Туристы приобретают туры со стыковкой в Белграде. Стоимость недельного тура в Черногорию с размещением в пансионате 2*,без питания и перелетом на стыковочном рейсе Air Serbia составит от 110 тысяч рублей. — отметили в "Интуристе".

По данным поисковых запросов клиентов сервиса OneTwoTrip, во второй половине июня дешевле всего будет улететь в страны Ближнего зарубежья. В топ-5 входят Киргизия (средняя стоимость авиабилета в одну сторону из Москвы 8 900 рублей), Беларусь (10 900 рублей), Армения (12 300 рублей), Молдавия (14 400 рублей) и Узбекистан (16 300 рублей).

НА ТУРЦИЮ НАДЕЙСЯ, А САМ НЕ ПЛОШАЙ

Тем не менее, тысячи россиян продолжают ждать открытия Турции. Россия закрыла границы с ней еще в апреле из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Планировалось, российский туристы смогут полететь на турецкие пляжи уже 1 июня, но запрет был продлен до 21 июня.

Опрошенные эксперты уверены, что и на этот раз Турцию не откроют.

"Сигналом о том, что запрет на полеты в Турцию продлят, можно считать тот факт, что"Аэрофлот" убрал возможность бронирования билетов в Анталию на июль", — считает генеральный директор агентства "ТУР-ДЕ-ТУР" Лилия Капцова.

Причиной для того, чтобы не возобновлять авиасообщение с Турцией, может стать эпидемиологическая ситуация уже в России: вторую неделю власти говорят о росте числа заболевших.

Сама же Турция готова принимать вакцинированных и переболевших туристов из России без тестов. "Регулярные рейсы на данный момент совершаются, но их число значительно ограничено. Возможно, туристы продолжат пользоваться аэропортами Стамбула как пересадочными пунктами", — пояснила глава пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова.

ДЕШЕВО, НО ПАСМУРНО

Пока Турция закрыта для россиян, самыми популярными направлениям для отдыха остаются курорты России: Крым и Краснодарский край. Но все Черноморское побережье уже максимально загружено. И это при том, что погода там совсем не летняя. Оценены расходы на автопутешествие к морю

В Крыму немного теплее, чем на Кубани, но и там природа подвела. Практически с начала июня идут дожди, некоторые города вообще затопило. Например, в Керчи ввели с 17 июня ввели режим ЧС: около 240 домов, больница, трансформаторные подстанции в городе подтоплены из-за ливней, центр обесточен.

Синоптики уверяют, что дожди и грозы в ближайшее время уйдут на запад и на полуостров придет теплая погода. Но отдохнуть там смогут только те, кто за несколько месяцев планировал отпуск.

Еще в начале мая руководитель крымского отделения Российского союза туриндустрии Борис Зелинский заявлял: отели региона начали закрывать бронирование мест на летний сезон из-за уже имеющейся высокой загрузки.

Даже на курортах западного и восточного побережья полуострова, которые обычно не так востребованы у туристов, в начале мая объекты были заполнены на 60-70%.

ЛИДЕР ПРОДАЖ

Пожалуй, самым адекватным по цене и качеству отдых за границей будет в Абхазии, считают эксперты отрасли. Это побережье Черного моря — лидер по продажам туров, отметили в "Интуристе". Цены на туры здесь ниже сочинских и крымских на 40%, а порой и на 50%.

"Недельный тур с перелетом собственным чартерным рейсом "Интуриста" из Москвы до Сочи и последующим трансфером в Гагры на двоих составит от 33 тысяч рублей без питания или от 51 тысячи рублей с включенным с 3-х разовым питанием с размещением в пансионате на 1 береговой линии с собственным пляжем", — рассказал представитель туроператора.

В Абхазию можно попасть без всяких тестов через КПП с Сочи. Самым популярным курортом республики является Гагра и близлижайшая к ней Пицунда.

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