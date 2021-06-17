МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Недельная инфляция в России с 8 по 15 июня замедлилась до 0,12%, с начала года потребительские цены выросли на 3,77%, сообщает Росстат.

"За период с 8 по 15 июня 2021 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,12%, с начала июня – 100,28%, с начала года – 103,77%", — говорится в сообщении.

Согласно предыдущим сообщениям Росстата, на неделе с 1 по 7 июня была зафиксирована инфляция в 0,16%, неделей ранее — 0,12%.

Опережающий инфляцию рост цен за отчетную неделю зафиксирован по ряду продовольственных и непродовольственных товаров, а также медикаментов. При этом по отдельным товарам в этих категориях цены снижались. Цены на бензин выросли на 0,2%, на дизтопливо — на 0,1%.

Росстат также сообщает, что цены на проживание в однозвездочных и двухзвездочных гостиницах выросли на 1,4% и 1% соответственно, в хостелах – на 1,3%. Путевки в санатории подорожали на 0,8%, дома отдыха, пансионаты – на 0,7%. Цены на проживание в трехзвездочных гостиницах снизились на 1,7%, четырехзвездочных и пятизвездочных — на 5,3%.

По данным Росстата, в мае темпы роста цен в России подскочили до максимума с 2016 года — 6,02%, а к 7 июня выросли до 6,15%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 11 июня заявила, что по итогам года инфляция будет выше официального прогноза регулятора в 4,7-5,2%, но ниже текущих уровней. При этом регулятор прогнозирует возвращение инфляции к целевому значению вблизи 4% во второй половине следующего года. При этом Минэкономразвития пока сохраняет свои оценки по уровню инфляции в России по итогам 2021 года на уровне 4,3%.