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Европейский банк выделит Украине 25 миллионов евро
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Укргазбанк получит от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского союза 25 миллионов евро кредита на развитие бизнеса на Украине, сообщило представительство... ПРАЙМ, 17.06.2021
ебрр, украина, новости, экономика, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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КИЕВ, 17 июн — ПРАЙМ. Укргазбанк получит от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского союза 25 миллионов евро кредита на развитие бизнеса на Украине, сообщило представительство ЕС в стране.
"Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский союз предоставят новые средства для поддержки микро-, малых и средних предприятий (ММСП) в Украине. Средства кредита ЕБРР на сумму до эквивалента 25 миллионов евро в гривне для одного из ключевых украинских кредиторов Укргазбанка предназначены для выдачи кредитов местным компаниям на модернизацию технологических процессов и оборудования, а также внедрения надлежащих подходов в сфере охраны труда и здоровья", — говорится в релизе представительства.
Подчеркивается, что не менее 70% кредита будут направлены на финансирование инвестиций в "зеленые" технологии.
Украина является одной из трех стран операций ЕБРР, на которые приходятся наибольшие объемы инвестиций. Только за последние два года банк взял на себя обязательства по предоставлению 2 миллиарда евро для украинской экономики. Банк финансирует проекты в секторах инфраструктуры, энергоэффективности и энергетической безопасности, сельского хозяйства и промышленности и других.