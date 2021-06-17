КИЕВ, 17 июн — ПРАЙМ. Укргазбанк получит от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского союза 25 миллионов евро кредита на развитие бизнеса на Украине, сообщило представительство ЕС в стране. На Украине начинают сворачивать антикризисные меры

"Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский союз предоставят новые средства для поддержки микро-, малых и средних предприятий (ММСП) в Украине. Средства кредита ЕБРР на сумму до эквивалента 25 миллионов евро в гривне для одного из ключевых украинских кредиторов Укргазбанка предназначены для выдачи кредитов местным компаниям на модернизацию технологических процессов и оборудования, а также внедрения надлежащих подходов в сфере охраны труда и здоровья", — говорится в релизе представительства.

Подчеркивается, что не менее 70% кредита будут направлены на финансирование инвестиций в "зеленые" технологии.

Украина является одной из трех стран операций ЕБРР, на которые приходятся наибольшие объемы инвестиций. Только за последние два года банк взял на себя обязательства по предоставлению 2 миллиарда евро для украинской экономики. Банк финансирует проекты в секторах инфраструктуры, энергоэффективности и энергетической безопасности, сельского хозяйства и промышленности и других.