МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной думы на 19 сентября, сообщила пресс-служба Кремля. Путин напомнил о главных принципах налоговой системы

"В соответствии с частью 2 статьи 5 федерального закона от 22 февраля 2014 г. №20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации" постановляю: назначить выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации нового созыва на 19 сентября 2021 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Избирательное законодательство РФ позволяет провести назначенные президентом на 19 сентября выборы в Госдуму в соответствии с международными норами и в атмосфере доверия граждан как к ходу выборов, так и их результатам, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной думы на 19 сентября, сообщила пресс-служба Кремля.

"Избирательное законодательство в России одно из лучших и учитывает все современные мировые практики, оно обеспечивает представительный характер власти и доверие граждан как к процедуре, так и к результатам выборов", — заявил Клишас.

ЦИК России в пятницу проведет заседание, на котором будет принято решение о длительности голосования на выборах в Госдуму, сообщила РИА Новости глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Президент России Владимир Путин в четверг подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной думы на 19 сентября.

"Мы завтра проведем заседание ЦИК. Решение (о длительности голосования) будет на заседании ЦИК", — сказала Памфилова.