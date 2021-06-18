МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. В Москве с 21 июня текущего года отменяется режим нерабочих дней. Москва ужесточает ограничения по COVID-19

Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин.

Документ опубликован на официальном портале градоначальника.

"Установить, что с 21 июня 2021 г. прекращается режим работы (аналогичный режиму работы в выходной день), установленный для организаций и индивидуальных предпринимателей", — говорится в документе.

Ранее в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в столице мэр Москвы Сергей Собяни подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников. Таким образом, "длинные выходные" в Москве продлились девять дней — с 12 по 20 июня.