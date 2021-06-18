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Москва отменяет режим нерабочих дней с 21 июня
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В Москве с 21 июня текущего года отменяется режим нерабочих дней. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин. Документ опубликован на официальном портале... ПРАЙМ, 18.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. В Москве с 21 июня текущего года отменяется режим нерабочих дней.
Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин.
Документ опубликован на официальном портале градоначальника.
"Установить, что с 21 июня 2021 г. прекращается режим работы (аналогичный режиму работы в выходной день), установленный для организаций и индивидуальных предпринимателей", — говорится в документе.
Ранее в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в столице мэр Москвы Сергей Собяни подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников. Таким образом, "длинные выходные" в Москве продлились девять дней — с 12 по 20 июня.