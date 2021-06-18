МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Острая ситуация с закрытием одного из крупнейших китайских (впрочем, и мировых тоже) морских портов может оберуться новой "катастрофой в ряду бедствий мировой цепочки поставок", сообщает агентство Bloomberg со ссылкой вице-президента компании Flexport Нериюса Поскуса. Россияне столкнутся с дефицитом китайских товаров

Flexport специализируется на разработке программного обеспечения для логистических нужд.

О закрытии терминала порта Яньтянь из-за вспышки коронавируса объявили еще в конце мая. Сообщалось, что ситуация будет стабилизирована всего за пару дней. Но теперь в порту заявляют: нормализация эпидемиологической обстановки ожидается только к концу июня. А если вспомнить опыт транспортного кризиса в Суэцком канале в мае этого года — то скопившимся грузам удастся покинуть гавань только через несколько месяцев.

Крупнейший мировой оператор контейнерных перевозок — датская компания A.P. Moller-Maersk — уже заявила, что ситуация в китайском порту становится крупной проблемой для всей мировой торговли.

Агентство Bloomberg подсчитало: сейчас у побережья Китая на якоре стоят 139 контейнеровозов. Это вполовину больше средних показателей середины апреля — начала мая для этого порта.

Добавляется, что ряд местных предпринимателей столкнулись с полной остановкой своих поставок.