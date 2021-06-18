МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Бывший заместитель председателя Центрального банка России и заведующий кафедрой РАНХиГС Константин Корищенко задержан по обвинению в особо крупной растрате, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы.

"В Тверской районный суд поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключении под стражу в отношении Корищенко К. Н., обвиняемого по статье 160, часть 4", — сказала собеседница агентства.

Фабула уголовного дела не раскрывается. Комментарием следствия и защиты РИА Новости на данный момент не располагает.

Как указано на сайте Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте, Корищенко — доктор экономических наук, профессор, с 2002 по 2008 год зампред Центробанка России, ныне – заведующий кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела.

Ему грозит до десяти лет лишения свободы.