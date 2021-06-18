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https://1prime.ru/state_regulation/20210618/833968649.html
Экс-зампред Центробанка Корищенко задержан по делу о растрате
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Бывший заместитель председателя Центрального банка России и заведующий кафедрой РАНХиГС Константин Корищенко задержан по обвинению в особо крупной растрате, сообщили РИА Новости в... ПРАЙМ, 18.06.2021
задержание, суд, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Бывший заместитель председателя Центрального банка России и заведующий кафедрой РАНХиГС Константин Корищенко задержан по обвинению в особо крупной растрате, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы.
"В Тверской районный суд поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключении под стражу в отношении Корищенко К. Н., обвиняемого по статье 160, часть 4", — сказала собеседница агентства.
Фабула уголовного дела не раскрывается. Комментарием следствия и защиты РИА Новости на данный момент не располагает.
Как указано на сайте Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте, Корищенко — доктор экономических наук, профессор, с 2002 по 2008 год зампред Центробанка России, ныне – заведующий кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела.
Ему грозит до десяти лет лишения свободы.