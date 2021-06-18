КОММУНАРКА, 18 июн — ПРАЙМ. Правительство выделит 25 миллиардов рублей на поддержку системы здравоохранения, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения ГКБ 40 (Коммунарка) департамента здравоохранения Москвы.

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"Что касается объема помощи, в том числе по линии обязательного медицинского страхования, буквально вчера на Координационном совете по борьбе с коронавирусной инфекцией мы обсуждали, в том числе, необходимость увеличения соответствующих финансовых сумм для системы медицинского страхования. Принято решение о выделении 25 миллиардов рублей уже сейчас на систему здравоохранения", — сообщил Мишустин.

Он уточнил, что в дальнейшем будут оцениваться потребности и объемы необходимой поддержки, которую надо будет выделить на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. "Принята соответствующая нормативно-правовая база, которая нам позволяет принимать решения о перераспределении остатков средств Фонда обязательного медицинского страхования на те направления, которые необходимы при борьбе с коронавирусной инфекцией. Такой закон принят", — заключил глава правительства, подчеркнув, что сейчас документ находится на одобрении Совета Федерации.

Он подчеркнул, что это относится и к стимулирующим выплатам для медперсонала, работающего в "красной зоне".