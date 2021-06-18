МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Строительные специальности вошли в топ-10 самых престижных профессий, заняв восьмое место в рейтинге, составленном на основе совместного исследования "Дом.РФ" и ВЦИОМ. Названы самые щедрые работодатели в России

Как указывается в сообщении "Дом.РФ", половина опрошенных россиян рассматривает для себя возможность работы в стройотрасли. Также каждый десятый россиянин считает, что данная сфера останется престижной для работы в горизонте пяти и более лет.

"Восприятие отрасли неоднозначно. В ней выделяют фактически два типа работ – высокоинтеллектуальную и низкоквалифицированную. Этот дуализм прослеживается везде. С одной стороны, 72-75% опрошенных считают, что работа в этой сфере требует высокой квалификации и востребована на рынке. С другой, 62% населения воспринимают строительство как тяжелую, "ручную" работу. Из-за такого полярного восприятия отрасли целый пласт профессий остается мало узнаваемым", – уточняется в сообщении.

В нем также указывается, что строительство является одной из отраслей, быстро восстановившихся после кризиса на фоне пандемии COVID-19. При этом направление продолжает активно развиваться с точки зрения современных профессий, но информации об этом недостаточно.

"Одним из действенных инструментов для работы в этом направлении являются ярмарки вакансий, на которых бизнесу необходимо представлять себя более современно, показывая наиболее интересные и технологичные стороны своей работы молодым специалистам", — отмечается в сообщении.