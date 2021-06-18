МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Обязательная вакцинация от коронавируса групп риска при необходимости будет вводиться в регионах России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Какие запреты действуют в Москве в связи с ужесточением мер по COVID-19

"Этим инструментом, при необходимости, мы вынуждены будем пользоваться при развитии ситуации в каких-либо других субъектах", — сказала Попова на заседании ЦИК России.

В среду глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми.

Согласно постановлению, до середины августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины. Аналогичное решение приняли Московская область, Кузбасс и Сахалин.

Сообщается, что обязательная вакцинация для групп риска уже вводится в Туле.