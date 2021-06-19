МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Неустановленное здание горит в районе Лужников в Москве, слышны громкие хлопки, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.

На месте слышны громкие хлопки, по звуку похожие на взрывы пиротехники, над горящим зданием поднимается чёрный дым, в котором видны проблески салютов. Дым видно из разных точек в Москве, а громкие звуки хлопков слышны за пару километров от предположительного места пожара.

В столичном главке МЧС сообщили, что 17.36 поступило сообщение о пожаре по адресу: Лужнецкая набережная, дом 2/4, строение 4, где, по предварительной информации, происходит возгорание в одноэтажном здании. Что горит и площадь пожара выясняются. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Для тушения пожара привлекли авиацию, сообщает пресс-служба МАЦ.

"По сообщению пресс-службы Департамента ГОЧСиПБ, 19 июня два пожарных вертолёта Московского авиационного центра вылетели по адресу Лужнецкая набережная 2/4 строение 4", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для ликвидации огня вертолеты Ка-32А оборудованы специальным водосливным устройством ВСУ-5, с помощью которого пилоты могут сбрасывать на очаг возгорания до 5 тонн воды одновременно.

Как сообщает пресс-служба МЧС России, объявлен третий ранг пожара. Всего номеров сложности в Москве пять.

Площадь пожара на складе пиротехники на Лужниковской набережной в центре Москвы увеличилась до 500 квадратных метров, сообщает МЧС.

"Площадь пожара увеличилась до 500 квадратных метров", — говорится в сообщении. Ранее сообщали о площади возгорания в 150 "квадратов".

Столичная прокуратура в связи с пожаром организовала проверку.

По состоянию на 19:30 МСК, МЧС сообщает о локализации пожара на площади 500 квадратных метров.