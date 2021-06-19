МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Электроснабжение потребителей в Крыму, нарушенное из-за грозы и ливней, полностью восстановлено, сообщает Минэнерго.

"Энергетики полностью восстановили электроснабжение потребителей в Крыму, нарушенное из-за грозы и ливней", — говорится в сообщении министерства в Twitter.

Мощный циклон обрушился на Крым в четверг, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. По последним данным, от разгула стихии в районе Ялты пострадали 18 человек, один мужчина погиб, одна женщина пропала без вести. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.