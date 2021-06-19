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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210619/833979402.html
В Крыму восстановили электроснабжение, нарушенное наводнением
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Электроснабжение потребителей в Крыму, нарушенное из-за грозы и ливней, полностью восстановлено, сообщает Минэнерго. "Энергетики полностью восстановили электроснабжение... ПРАЙМ, 19.06.2021
крым, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Электроснабжение потребителей в Крыму, нарушенное из-за грозы и ливней, полностью восстановлено, сообщает Минэнерго.
"Энергетики полностью восстановили электроснабжение потребителей в Крыму, нарушенное из-за грозы и ливней", — говорится в сообщении министерства в Twitter.
Мощный циклон обрушился на Крым в четверг, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. По последним данным, от разгула стихии в районе Ялты пострадали 18 человек, один мужчина погиб, одна женщина пропала без вести. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.