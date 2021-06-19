2021-06-19T22:06:37+03:00
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В Лужниках потушили открытый огонь на складе пиротехники
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Открытое горение на складе пиротехники в Лужниках в столице ликвидировано, сообщает ГУМЧС России по Москве. В субботу стало известно о пожаре на складе пиротехники на Лужнецкой... ПРАЙМ, 19.06.2021
пожар, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Открытое горение на складе пиротехники в Лужниках в столице ликвидировано, сообщает ГУМЧС России по Москве.
В субботу стало известно о пожаре на складе пиротехники на Лужнецкой набережной в центре Москвы. Трое пожарных и один сотрудник склада пострадал при пожаре.
"Ликвидация открытого горения в 21.29", — говорится в сообщении.