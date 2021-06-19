МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Открытое горение на складе пиротехники в Лужниках в столице ликвидировано, сообщает ГУМЧС России по Москве. В районе Лужников горит склад пиротехники

В субботу стало известно о пожаре на складе пиротехники на Лужнецкой набережной в центре Москвы. Трое пожарных и один сотрудник склада пострадал при пожаре.

"Ликвидация открытого горения в 21.29", — говорится в сообщении.