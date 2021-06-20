ВАШИНГТОН, 20 июн — ПРАЙМ. США располагают резервом в 100 миллионов долларов для возможной дополнительной помощи Украине в области безопасности, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Украина заявила об интересе к поставкам нефти из Казахстана

В эфире Fox News Салливана спросили, правда ли, что Белый дом "удержал" какую-то часть помощи, Салливан ответил, что это неправда.

"Конгресс выделил 275 миллионов долларов на помощь Украине в этом (финансовом) году, потратить надо их было к сентябрю. Мы потратили все до последнего пятака, каждого доллара из этих 275 миллионов долларов. Дополнительные 100 миллионов — это резервные средства… помимо тех 275 миллионов долларов. Эти средства были созданы, когда десятки тысяч российских войск скопились на границе с Украиной", — сказал Салливан.

"Когда эти войска отошли назад и не стали идти на Украину, мы оставили этот пакет в резерве на случай, если он понадобится в будущем. Он по-прежнему есть, русские знают, что он есть, украинцы знают, что он есть. Но заявление, что мы удержали какую-либо помощь Украине в области безопасности, — это ерунда", — сказал Салливан.

Ранее США выражали обеспокоенность российскими военными учениями на границе с Россией, которые завершились до 1 мая. Россия отрицает обвинения во вмешательстве во внутренние дела Украины и напоминает, что проводит учения на своей территории.