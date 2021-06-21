МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Жара, которая установилась на большей части Российской Федерации, не способствует хорошему самочувствию, особенно, если в помещениях, где работают люди, нет кондиционеров, пишет "Российская газета". Россиянам назвали лучшее время для устройства на работу

В связи с этим в Роспотребнадзоре напомнили об основных правилах организации трудового процесса, который должны соблюдать при жаркой погоде.

Всего в ведомстве назвали восемь пунктов.

Вот эти рекомендации:

Если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градуса, то ведомство советует сокращать продолжительность рабочего дня на один час.



При повышении температуры до 29 градусов — на два часа, при температуре 30,5 градуса — на четыре часа.