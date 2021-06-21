В России посоветовали сокращать рабочий день из-за жары
МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Жара, которая установилась на большей части Российской Федерации, не способствует хорошему самочувствию, особенно, если в помещениях, где работают люди, нет кондиционеров, пишет "Российская газета".
В связи с этим в Роспотребнадзоре напомнили об основных правилах организации трудового процесса, который должны соблюдать при жаркой погоде.
Всего в ведомстве назвали восемь пунктов.
Вот эти рекомендации:
- Если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градуса, то ведомство советует сокращать продолжительность рабочего дня на один час.
При повышении температуры до 29 градусов — на два часа, при температуре 30,5 градуса — на четыре часа.
- Для того, чтобы избежать перегревания, при работе на открытом воздухе и температуре 32,5 °C и выше, продолжительность периодов непрерывной работы должна составлять 15-20 минут с последующей продолжительность отдыха не менее 10-12 минут в охлаждаемых помещениях. Допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за смену не должна превышать 4-5 часов для лиц, использующих специальную одежду для защиты от теплового излучения. 1,5-2 часа — для лиц без специальной одежды.
- В помещении для отдыха температура воздуха — чтобы избежать большого перепада температур — должна быть на уровне 24-25°C.
- Работа при температуре наружного воздуха более 32,5 градусов по показателям микроклимата относится к опасным (экстремальным). Ведомство не рекомендует проведение работ на открытом воздухе жаре выше этой отметки. Нужно изменить порядок рабочего дня, перенося такие работы на утреннее или вечернее время.
- Для защиты от чрезмерного теплового излучения нужно использовать специальную одежду или одежду из плотных сортов ткани. Рекомендуется допускать к такой работе лиц не моложе 25 и не старше 40 лет.
- Питьевая вода должна быть в достаточном количестве и в доступной близости.
- Пить воду следует часто и понемногу.
- Для поддержания иммунитета и снижения интоксикации организма рекомендуется, при возможности, употребление фруктов и овощей, введение витаминизации пищевых рационов.
https://1prime.ru/state_regulation/20210621/833987418.html