МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. С 1 по 18 июня на сайте HeadHunter работодатели разместили почти 48,8 тыс вакансий на условиях "удалёнки". Это стало рекордным показателем за всю историю российского рынка труда, пишет "Газета.ru" со ссылкой на сервис по поиску работы.

Аналитики указали, что количество вакансий, предполагающих удалённую работу, в среднем ежемесячно растёт на 15%. За период с января по середину июня 2021 года показатель оказался выше на 10%, чем за весь 2020-й, — 215 000 вакансий против 200 000.

По данным HeadHunter, число таких вакансий в среднем растёт на 15% каждый месяц. При этом, каждая десятая вакансия — из IT-сферы. Еще "удаленку" предлагают банки, телекоммуникационная сфера, рекламная отрасль и PR, а также продажи.

При этом как самую высокую зарплату россиянам на "удалёнке" предлагают зарубежные компании — до $11,5 тыс до вычета налогов.

Российские компании готовы хорошо платить программистам и разработчикам — от 140 тыс до 280 тыс рублей.

Эксперты, опрошенные изданием, объясняют всплеск "удаленки" пандемической ситуацией.

"Удалённая работа при этом имеет ограничения: это характер выполняемой работы, степень оснащённости рабочих мест, различные технические вопросы (например, программное обеспечение). Ещё один важный момент — насколько развита система безопасности на предприятиях, которые внедряют у себя удалёнку. Инструментов, которые позволят следить за сотрудниками, нет", — цитирует ресурс Заместителя заведующего лабораторией исследований рынка труда НИУ ВШЭ Лариса Смирных.