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Набиуллина назвала причину роста цен в России
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Глава Банка России Эльвира Набиуллина в беседе с "Комсомольской правдой" назвала основную причину роста цен в стране. Все дело в дисбалансе спроса и предложения, считает глава... ПРАЙМ, 21.06.2021
предложения, спрос, рост цен, цб рф, эльвира набиуллина, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина в беседе с "Комсомольской правдой" назвала основную причину роста цен в стране.
Все дело в дисбалансе спроса и предложения, считает глава регулятора.
Набиуллина подчеркнула, что замораживать цены — слишком долго и опасно. Это может привести к дефициту товаров и приведет к развитию черного рынка в стране.
"Искусственно заниженный уровень цен не создает стимулов для производителей, чтобы они расширяли производство", — отметила она.
При этом, вспоминая времена СССР — когда цены были официально зафиксированы, но по ним невозможно было удовлетворить спрос — глава ЦБ отметила, что сейчас резкое подорожание некоторых товаров является временным явлением.
В целом в Банке России прогнозируют снижения динамики инфляции осенью 2021 года.