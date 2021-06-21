МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина в беседе с "Комсомольской правдой" назвала основную причину роста цен в стране. Набиуллина назвала самую опасную стратегию для сбережений

Все дело в дисбалансе спроса и предложения, считает глава регулятора.

Набиуллина подчеркнула, что замораживать цены — слишком долго и опасно. Это может привести к дефициту товаров и приведет к развитию черного рынка в стране.

"Искусственно заниженный уровень цен не создает стимулов для производителей, чтобы они расширяли производство", — отметила она.

При этом, вспоминая времена СССР — когда цены были официально зафиксированы, но по ним невозможно было удовлетворить спрос — глава ЦБ отметила, что сейчас резкое подорожание некоторых товаров является временным явлением.

В целом в Банке России прогнозируют снижения динамики инфляции осенью 2021 года.