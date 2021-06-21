МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил депутатов Госдумы 7 созыва за ответственность и работу на высоком уровне, отметив, что Дума выстроила конструктивную работу с правительством, администрацией президента, и работа была нацелена на результат. Путин заявил, что угроза коронавируса в России еще не отступила

"Прежде всего, хочу поблагодарить вас, все фракции российского парламента, за профессионализм, ответственность. Вы работали на таком высоком уровне практически все пять лет своего депутатского призыва", — сказал он на встрече с депутатами в Кремле.

"Руководство Думы, все парламентские комитеты и комиссии действовали согласованно и конструктивно, выстроили эффективную работу с правительством, с администрацией президента, с коллегами в Совете Федерации, с регионами. Были всегда нацелены на общий результат, на поиск оптимальных решений по каждому вопросу, который выносился на рассмотрение парламента", — добавил Путин.

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что потенциал и парламентский опыт депутатов Госдумы VII созыва будут востребованы.

"Хочу искренне еще раз поблагодарить вас, поблагодарить за работу, за вклад в развитие России. Пожелать успеха коллегам в ходе предстоящих выборов, вы этого заслужили, и значимых достижений тем из вас, кто планирует трудиться на новом поприще. Уверен, ваш потенциал и парламентский опыт обязательно будут востребованы", — заключил Путин.