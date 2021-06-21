МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Суммарная задолженность по зарплате в РФ за май выросла на 33,4 миллиона рублей, или на 2,2%, и на 1 июня составила 1,59 миллиарда рублей, сообщил Росстат. Российские банки увеличили выдачу кредитов в мае

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 июня 2021 года на долги, образовавшиеся в 2021 году, приходится 504,5 миллиона рублей (31,8%), в 2020 году — 332,6 миллиона рублей (21%), в 2019 году и ранее — 748,4 миллиона рублей (47,2%).

Задолженность по зарплате на 1 июня имели менее 1% работников обследуемых организаций.

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства – 41%; строительство – 26,4%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки – 8,4%; добыча полезных ископаемых – 7,2%; транспорт – 6%; деятельность деятельность в области водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений — 3,4%; деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 3,3%.