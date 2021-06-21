МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Доля россиян, которые не могут обойтись без расчетов с использованием банковских карт, впервые превысила долю тех, кто не представляет себя без наличных, свидетельствуют результаты исследования Банка России за 2020 год, в котором приняло участие 2500 человек в возрасте 18 лет и старше. Российские банки увеличили выдачу кредитов в мае

"Впервые доля тех, кто не может обойтись без расчетов с использованием банковских карт, превысила долю граждан, которые не представляют свою жизнь без наличных расчетов", — выяснили авторы исследования.

Так, по данным опроса, доля тех, кто не представляет своей жизни без наличных, составила 55%, а тех, кто не может обойтись без расчетов с использованием банковских карт, — 58%.

В 2020 году граждане стали реже расплачиваться наличными, однако предпочитают иметь их в качестве резерва на случай, если по каким-либо причинам у них не будет возможности оплатить покупку или услугу безналичным способом. Именно так 61% респондентов объяснили цель снятия наличных денег с банковской карты.

При этом 72% держателей карт снимают за одно посещение банкомата суммы, не превышающие 5000 рублей. Самые востребованные номиналы при снятии наличных через банкомат — это 1000 и 500 рублей.