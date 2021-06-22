МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Экспорт российской икры в 2020 году увеличился на 12% по сравнению с предшествовавшим годом, а за пять лет он вырос почти вдвое, самый же сильный прирост спроса показали США, которые вошли в топ-10 покупателей, говорится в исследовании Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка. США стали лидером среди покупателей российского мороженого

Так, по данным аналитиков, поставки российской икры на экспорт в 2020 году составили 1,213 тысячи тонн. "Самый мощный прирост спроса на российскую икру за пять лет показали Соединенные Штаты: поставки увеличились с 4 тонн в 2016 году до 28 тонн в 2020 году, то есть на 640%, или в 7,4 раза", — добавляет ЦОЭ.

"По итогам прошлого года США вошли в первую десятку стран по объему импорта этого продукта. Лидерство удерживает Украина (604 тонны)", — добавляется в исследовании. Второе место по объему импортных поставок занимает Белоруссия (176 тонн), на Казахстан приходятся 153 тонны.

Высокую динамику роста экспорта за год показали Молдавия (в 2,6 раза, до 64 тонн) и Канада (на 81%, до 19 тонн). "Помимо уже названных стран, в первую десятку входят Узбекистан, Азербайджан, Грузия, а замыкает ее Китай", — отмечается в сообщении. При этом поставки в Китай сократились на 65% — до 15 тонн по итогам прошлого года с 42 тонн в 2019 году. Европа скупает российские товары: как страна наращивает экспорт

Руководитель ЦОЭ Андрей Дальнов объясняет рост показателя повышением поставок белой икры: по итогам 2020 года они выросли на 25%, до 663 тонн. К белой икре относятся, например, икра щуки, минтая, ряпушки, сазана, судака.

"В текущем году этот вид икры сохранит лидирующие позиции в российском экспорте за счет широкого ценового и вкусового диапазона, а также новых возможностей применения за пределами пищевого сектора", — указывает Дальнов, слова которого приводятся в сообщении.