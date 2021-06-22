МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Москва дополнительно выделит порядка 11 миллиардов рублей на борьбу с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы. Инфекционист назвал способы снизить заболеваемость COVID-19

"В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки правительство Москвы дополнительно выделит порядка 11 миллиардов рублей на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", — говорится в сообщении.

Уточняется, что дополнительные средства планируется направить на осуществление стимулирующих выплат сотрудникам медицинских организаций, предоставление грантов федеральным и частным медицинским организациям, привлечённым для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией, оплату отпусков и выплаты компенсаций за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым производились выплаты стимулирующего характера.

Кроме того, эти средства пойдут на оплату труда сотрудников телемедицинского колл-центра, компенсацию расходов амбулаторных учреждений на проведение лабораторных исследований по диагностике коронавирусной инфекции, оплату труда дополнительно принимаемого персонала в амбулаторные учреждения и закупку лекарственных препаратов для пациентов больных COVID-19 на амбулаторном этапе лечения.