МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин 23 июня проведет совещание с членами правительства в режиме видеоконференции на тему запуска обновленных инвестиционных контрактов, сообщает пресс-служба Кремля.

"Двадцать третьего июня президент России Путин проведет очередное совещание с членами правительства Российской Федерации в режиме видеоконференции. Профильной темой станет запуск обновленных специальных инвестиционных контрактов. С докладом выступит глава Минпромторга России (Денис – ред.) Мантуров. Также будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов", — говорится в сообщении.