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Путин обсудит с кабмином запуск обновленных инвестиционных контрактов
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Президент России Владимир Путин 23 июня проведет совещание с членами правительства в режиме видеоконференции на тему запуска обновленных инвестиционных контрактов, сообщает... ПРАЙМ, 22.06.2021
контракты, инвестиции, правительство рф, владимир путин, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин 23 июня проведет совещание с членами правительства в режиме видеоконференции на тему запуска обновленных инвестиционных контрактов, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать третьего июня президент России Путин проведет очередное совещание с членами правительства Российской Федерации в режиме видеоконференции. Профильной темой станет запуск обновленных специальных инвестиционных контрактов. С докладом выступит глава Минпромторга России (Денис – ред.) Мантуров. Также будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов", — говорится в сообщении.