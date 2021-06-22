МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Американские потребители платят за товары и услуги намного больше, чем год назад, но руководители ФРС продолжают утверждать, что высокие темпы инфляции не будут очень продолжительным явлением. ФРС уже близка к сворачиванию стимулирования экономики

На прошлой неделе они просигнализировали о том, что процентные ставки могут быть повышены к концу 2023 года, то есть раньше, чем ожидалось, отметив рост экономической активности и занятости.

Годовой темп инфляции потребительских цен достиг максимума за 13 лет, но в ФРС повторили, что рост цен "в основном отражает влияние временных факторов".

Центральный банк понижает процентные ставки при экономических спадах, чтобы поддержать активность. Когда экономика процветает, цены растут, и ФРС обычно повышает ставки, чтобы не дать инфляции слишком сильно превысить целевой уровень 2%. Центральный банк предпочитает ориентироваться на индекс цен расходов на личное потребление, который, как правило, чуть ниже индекса потребительских цен.

Одним из основных факторов роста цен по сравнению с прошлым годом стал резкий скачок потребительского спроса с возобновлением работы экономики и на фоне проблем со стороны предложения.

ПОПРАВКА НА ЭФФЕКТ БАЗЫ

Важно также учитывать так называемый эффект базы, который играет очень большую роль при сравнении данных с данными за необычный период. Причиной такого периода могут быть экономические аномалии, такие как локдаун прошлого года, во время которого цены упали. Риторика главы ФРС может стать барьером для восстановления в акциях

Эффект базы можно устранить, сравнив цены с уровнем двухлетней давности и приведя эти данные к годовому исчислению. При таком расчете окажется, что по сравнению с предкризисным периодом цены выросли на 2,5%, что ближе к установленному ФРС целевому уровню 2%.

ОТСТАВАНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

В некоторых секторах из-за низкой базы сравнения годовой темп инфляции в мае был очень высоким, но цены находились на уровнях ниже предкризисных.

Например, цены в отелях упали в начале 2020 года, когда были введены ограничения на перемещения. В этом году ограничения были ослаблены, и цены выросли. В мае по сравнению с маем прошлого года они поднялись на 9%, но остались ниже, чем были до пандемии.

Цены на авиабилеты вели себя подобным образом: в мае по сравнению с маем прошлого года они выросли на 24,1%, но оставались на 6% ниже, чем до кризиса. Доигрались. Когда американская экономика рухнет

ОБРАТНЫЙ ЭФФЕКТ БАЗЫ

Эффект базы оказал противоположное влияние на инфляцию в продовольственных магазинах. В начале пандемии люди стали больше питаться дома, и цены на продукты выросли в июне 2020 года по сравнению с июнем 2019 года на 5,6%. В мае этого года по сравнению с маем прошлого года они снизились на 0,7%. По сравнению с докризисными уровнями эти цены не поднималась больше чем на 3,3%, а в мае были на 2,7% выше их.

ОГРАНИЧЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В последние месяцы цены на некоторые товары и услуги выросли как по сравнению с такими же периодами прошлого года, так и по сравнению с предкризисными уровнями. В некоторых отраслях наблюдаются большие проблемы с поставками, в то время как спрос разогревается, и компании не успевают его удовлетворять. В США рекордный рост инфляции за 13 лет

Установившийся в последнее время дефицит электронных компонентов на мировом рынке вызвал эффект домино во многих секторах и особенно негативно отразился на запасах новых автомобилей, что заставило потребителей покупать их на вторичном рынке. Спрос и слабость предложения подняли цену на подержанные автомобили на 29,7% по сравнению с прошлым годом. По сравнению с предкризисным уровнем цены выросли на 13,7%.

В начале пандемии компании, сдающие автомобили в аренду, сократили свои парки. В мае по сравнению с таким же периодом прошлого года стоимость аренды легковых и грузовых автомобилей выросла более чем вдвое, а против предкризисных уровней – на 30,2%. Экономика США приблизилась к точке невозврата

ЧТО ЖДЕТ США

По мере возвращения американцев к работе и дальнейшей отмены ограничений в экономике ФРС будет наблюдать за потребительскими ценами. Инфляция в США выше, чем в других странах G7, что частично отражает сильное бюджетное стимулирование экономики США.

— Автор Kara Dapena и Peter Santilli; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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