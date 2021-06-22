МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Минфин РФ подготовил проект постановления правительства о введении уголовной ответственности за незаконный ввоз в Россию из других стран-членов Евразийского экономического союза алкогольной и табачной продукции стоимостью свыше 100 тысяч рублей, соответствующий документ опубликован на портале regulation.gov.ru. Минфин будет отслеживать зарплаты и занятость в общепите

"На 5–ом заседании совета Евразийской экономической комиссии, которое состоялось 18 мая 2021 года, по инициативе РФ был рассмотрен вопрос о мерах, связанных с противодействием вводу в нелегальный оборот в РФ без уплаты налогов алкогольной и табачной продукции, ввозимой в РФ недобросовестными лицами из других государств-членов Евразийского экономического союза под видом предназначенной к экспорту в третьи страны за пределы единой таможенной территории союза через участки государственной границы РФ, совпадающие с таможенной границей союза", — говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что по различным экспертным оценкам до двух третей "черного" рынка табачной продукции в России приходится на товары, поставляемые из других стран-членов союза.

"По итогам указанного рассмотрения в качестве одной из мер противодействия такой противоправной деятельности, которая может быть принята на уровне российского законодательства, признано необходимым ввести уголовную ответственность за незаконный (по сути, контрабандный) ввоз алкогольной и табачной продукции из других государств-членов союза в РФ", — добавляется в документе.

Проектом предусмотрено отнесение указанных товаров к стратегических важным, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тысяч рублей.

"Такие решения позволят привлекать к уголовной ответственности недобросовестных лиц, осуществляющих незаконный ввоз в РФ из других государств-членов союза алкогольную или табачную продукцию, классифицируемую кодами 2208 и 2402 ТН ВЭД, по статье 226.1 УК России, в случае если стоимость указанных товаров превышает 100 тыс. рублей, пресекая деятельность, направленную на введение в оборот в РФ по незаконным схемам такой продукции без уплаты налогов", — указывается в документе.