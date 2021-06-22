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https://1prime.ru/state_regulation/20210622/834005724.html
В США заявили, что не боятся отказа России от доллара
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Глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что Штаты не опасаются, что Россия и Китай откажутся от доллара. "Этого нет на наших радарах. Доллар – мировая резервная валюта, другой,... ПРАЙМ, 22.06.2021
сша, валюта, фрс, доллар, новости, мировая экономика, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 22 июн — ПРАЙМ. Глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что Штаты не опасаются, что Россия и Китай откажутся от доллара.
"Этого нет на наших радарах. Доллар – мировая резервная валюта, другой, которая бы смогла соревноваться с ним, нет и близко", — сказал Пауэлл на слушаниях в американском парламенте.
По его словам, силу доллара обеспечивают работающие демократические институты США, открытые рынки и низкая инфляция.
Так он ответил на вопрос о том, беспокоится ли ФРС о том, что Россия и Китай откажутся от доллара и продвинутся к финансовому союзу друг с другом.