ВАШИНГТОН, 22 июн — ПРАЙМ. Глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что Штаты не опасаются, что Россия и Китай откажутся от доллара. Капиталисты всех стран, объединяйтесь. Удастся ли обвалить доллар?

"Этого нет на наших радарах. Доллар – мировая резервная валюта, другой, которая бы смогла соревноваться с ним, нет и близко", — сказал Пауэлл на слушаниях в американском парламенте.

По его словам, силу доллара обеспечивают работающие демократические институты США, открытые рынки и низкая инфляция.

Так он ответил на вопрос о том, беспокоится ли ФРС о том, что Россия и Китай откажутся от доллара и продвинутся к финансовому союзу друг с другом.