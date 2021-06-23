МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в июне вырос до 59,2 пункта с 57,1 пункта в мае, сообщает исследовательская организация Markit Economics. Евро дешевеет к доллару в ожидании статистики по еврозоне

Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали роста показателя лишь до 58,8 пункта.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад. При этом показатель в июне достиг максимального за 15 лет значения.

Индекс PMI в области промышленного производства еврозоны, по предварительной оценке, не изменился с показателя мая в 63,1 пункта. При этом аналитики ждали снижения до 62,1 пункта. Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, вырос до максимума более чем за три года в 58 пунктов после 55,2 пункта в мае. Прогнозировался рост до 57,8 пункта. Немецкий бизнес планирует инвестировать в Россию миллиарды евро

Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, по предварительной оценке, вырос до рекордного с 2011 года значения в 60,4 пункта после 56,2 пункта в мае. Аналитики ожидали роста до 57,5 пункта. PMI сферы услуг Германии также вырос до максимума за 10 лет, до показателя в 58,1 пункта, при прогнозе в 52,8 пункта. PMI в промышленности вырос до 64,9 пункта с 64,4 пункта в мае. Ожидалось, напротив, снижение до 63 пунктов.

Композитный индекс деловой активности во Франции, по предварительной оценке, вырос до максимума за 11 месяцев в 57,1 пункта с уровня мая в 57 пунктов. Аналитики ждали роста до 59 пунктов. PMI страны в сфере услуг поднялся до максимального более чем за два года значения в 57,4 пункта с 56,6 пункта месяцем ранее. PMI Франции в промышленности снизился до 58,6 пункта после 59,4 пункта в мае. Аналитики ждали значение показателей на уровне 59,4 и 59 пункта соответственно.