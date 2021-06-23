БРЮССЕЛЬ, 23 июн – ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в среду согласовали экономические секторальные санкции против Белоруссии, запущена техническая процедура их оформления, сообщил РИА Новости источник в ЕС. МИД Белоруссии оценил эффект от новых санкций Запада

"Подтверждаю, что такой пункт повестки заседания постпредов был согласован", — сказал он.

Пункт об экономических санкциях значился в числе не требующих обсуждения. Ожидается, что санкционный список будет опубликован в официальном журнале в четверг после окончательного утверждения лидерами Евросоюза на саммите в Брюсселе.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам заседания глав МИД ЕС в Люксембурге 21 июня сообщил, что министры достигли принципиальной договоренности по экономическим санкциям против Белоруссии, окончательное решение по их введению примут лидеры ЕС на саммите 24 июня. Санкции вступят в силу после публикации в официальном журнале.

По данным СМИ, ограничительные меры могут затронуть нефтеперерабатывающую, калийную, деревообрабатывающую промышленность страны, банковский сектор, торговлю оружием, табачными изделиями.

Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в августе прошлого года. Евросоюз не признал выборы свободными и демократичными, а Александра Лукашенко – избранным президентом. ЕС, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики. Позднее эти санкции были расширены.

В Минске заявляли об ответе на санкции — в частности, о контрмерах политического характера говорил МИД. Кроме того, 23 апреля пресс-служба правительства Белоруссии сообщила, что утвержден список ответных экономических мер на санкции Запада, в перечень запрещенных внесены товары чешской и немецких компаний Škoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf. Перечень запрещенных товаров действителен в течение шести месяцев.

В результате последовательного принятия четырех пакетов индивидуальных санкций под европейские ограничения в Белоруссии попали в общей сложности 166 лиц, включая президента Александра Лукашенко и членов его семьи, и 15 организаций.

ЕС также не исключает дальнейшее расширение санкционного списка и начало работы над пятым по счету санкционным пакетом. Предложения по фигурантам для новых ограничительных мер передала главам МИД Евросоюза в Люксембурге экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.