МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Иран с другими участниками переговоров по ядерной сделке в Вене согласовал снятие более тысячи санкций в сфере экономики, введённых при президенте США Дональде Трампе, заявил во вторник глава администрации президента Хасана Роухани Махмуд Ваези. Новак дал оценку возврату нефти Ирана на мировой рынок

Переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) и снятию санкций США с Ирана проходят в Вене с апреля. Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что седьмой раунд переговоров с Ираном начнется в ближайшие дни.

"Переговоры продвинулись далеко вперед. Согласовано снятие санкций по всем экономическим вопросам. На данный момент достигнуто соглашение в вопросах банков, страхования, нефти и судоходству. Все это уже согласовано. На основе соглашения будет снято около 1040 санкций времен Трампа… Достигнута договоренность об отмене эмбарго в отношении лиц и аппаратов, относящихся к администрации Верховного лидера страны", — заявил Ваези на пресс-конференции.

Он также отметил, что в основе переговоров сейчас лежат санкции, введенные до президентства Трампа в 2015 году.

Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран в 2015 году заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана.