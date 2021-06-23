В Иране ожидают снятия более тысячи американских санкций
МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Иран с другими участниками переговоров по ядерной сделке в Вене согласовал снятие более тысячи санкций в сфере экономики, введённых при президенте США Дональде Трампе, заявил во вторник глава администрации президента Хасана Роухани Махмуд Ваези.
Переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) и снятию санкций США с Ирана проходят в Вене с апреля. Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что седьмой раунд переговоров с Ираном начнется в ближайшие дни.
"Переговоры продвинулись далеко вперед. Согласовано снятие санкций по всем экономическим вопросам. На данный момент достигнуто соглашение в вопросах банков, страхования, нефти и судоходству. Все это уже согласовано. На основе соглашения будет снято около 1040 санкций времен Трампа… Достигнута договоренность об отмене эмбарго в отношении лиц и аппаратов, относящихся к администрации Верховного лидера страны", — заявил Ваези на пресс-конференции.
Он также отметил, что в основе переговоров сейчас лежат санкции, введенные до президентства Трампа в 2015 году.
Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран в 2015 году заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана.
https://1prime.ru/state_regulation/20210623/834015857.html