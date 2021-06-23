2021-06-23T18:06:42+03:00
2021-06-23T18:06:42+03:00
2021-06-23T18:06:42+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210623/834016179.html
Совфед одобрил защиту минимального дохода граждан от списания за долги
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о защите гарантированного минимального дохода граждан от списания за долги. Изменения вносятся в статью 446 Гражданского... ПРАЙМ, 23.06.2021
долг, доход, совет федерации, новости, экономика, финансы
https://1prime.ru/images/83238/44/832384468.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83238/44/832384468.jpg
https://1prime.ru/images/83238/44/832384465.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83238/44/832384465.jpg
https://1prime.ru/images/83238/44/832384462.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83238/44/832384462.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о защите гарантированного минимального дохода граждан от списания за долги.
Изменения вносятся в статью 446 Гражданского процессуального кодекса РФ и закон "Об исполнительном производстве" в части обеспечения справедливой неприкосновенности минимального размера дохода, необходимого для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении.
Согласно закону, должник получит право обратиться в подразделение судебных приставов, в котором ведется исполнительное производство, с заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России. Банк или иная кредитная организация не сможет списывать долг с суммы, указанной в постановлении судебного пристава-исполнителя.