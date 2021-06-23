МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о защите гарантированного минимального дохода граждан от списания за долги.

Изменения вносятся в статью 446 Гражданского процессуального кодекса РФ и закон "Об исполнительном производстве" в части обеспечения справедливой неприкосновенности минимального размера дохода, необходимого для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении.

Согласно закону, должник получит право обратиться в подразделение судебных приставов, в котором ведется исполнительное производство, с заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России. Банк или иная кредитная организация не сможет списывать долг с суммы, указанной в постановлении судебного пристава-исполнителя.