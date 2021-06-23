ЛОНДОН, 23 июн — ПРАЙМ. Германия и Франция выступили с предложением, которое предусматривает, что Европейский совет призовет к пересмотру существующего формата диалога с Россией, сообщило издание Financial Times со ссылкой на предложенный Берлином и Парижем проект текста. Блинкен назвал лучшего друга США

Предложение, о котором идет речь, было сделано послами ФРГ и Франции на встрече в Брюсселе в среду. Берлин и Париж считают необходимым смягчить формулировки в заявлении по итогам саммита ЕС, который состоится 24-25 июня. В частности, они считают необходимым, чтобы в заявлении подчеркивалась готовность ЕС к "выборочному взаимодействию" с РФ в сферах общих интересов. Предлагается, чтобы Европейская комиссия в этих целях разработала "конкретные предложения и рычаги воздействия".

"Европейский совет призывает пересмотреть существующий формат диалога с Россией, включая встречи на уровне лидеров", — говорится в проекте текста, который цитирует издание.

Согласно газете, Берлин и Париж призвали к разработке новой стратегии ЕС по более тесному взаимодействию с Россией. Отмечается, что канцлер ФРГ Ангела Меркель хочет, чтобы Евросоюз рассмотрел возможность приглашения президента РФ Владимира Путина на саммит с лидерами ЕС. Эту инициативу поддержал президент Франции Эммануэль Макрон.

Подчеркивается, что в Берлине считают, что женевский саммит РФ-США стал "образцом" для восстановления отношений с Россией.

Первая встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире.