МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Недельная инфляция в России с 16 по 21 июня вторую неделю подряд оставалась на уровне 0,12%, с начала года потребительские цены выросли на 3,89%, сообщает Росстат. Минфин разместил на аукционах ОФЗ двух серий

"За период с 16 по 21 июня 2021 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,12%, с начала июня – 100,4%, с начала года – 103,89%", — говорится в сообщении.

В предыдущую неделю Росстат также зафиксировал инфляцию в РФ на уровне 0,12%. До этого на неделе с 1 по 7 июня она составила 0,16%, неделей ранее — 0,12%.

Опережающий инфляцию рост цен за отчетную неделю зафиксирован по ряду продовольственных и непродовольственных товаров, а также медикаментов. При этом по отдельным товарам в этих категориях цены снижались. Цены на бензин и дизтопливо выросли на 0,1%.

Росстат также сообщает, что цены на проживание в двухзвездочных гостиницах выросли на 2%, в однозвездочных и мотелях — на 1,9%, в хостелах – на 1,4%. Путевки в санатории подорожали на 1%, дома отдыха, пансионаты – на 0,9%. Цены на проживание в трехзвездочных гостиницах снизились на 1,4%, в четырехзвездочных и пятизвездочных — на 3,9%.

По данным Росстата, в мае темпы роста цен в России подскочили до максимума с 2016 года — 6,02%, а к 7 июня выросли до 6,15%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 11 июня заявила, что по итогам года инфляция будет выше официального прогноза регулятора в 4,7-5,2%, но ниже текущих уровней. При этом регулятор прогнозирует возвращение инфляции к целевому значению вблизи 4% во второй половине следующего года. А Минэкономразвития пока сохраняет свои оценки по уровню инфляции в России по итогам 2021 года на уровне 4,3%.