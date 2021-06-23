МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Промпроизводство в России в мае выросло на 11,8% в годовом выражении после роста на 7,6% в апреле, в месячном выражении — снизилось на 2,1%, сообщил в среду Росстат. Росстат назвал уровень недельной инфляции в России

По итогам января-мая рост промпроизводства составил 3,2% в годовом выражении. По сравнению с апрелем с исключением сезонного фактора в мае промышленность в РФ выросла на 1,1%. В публикации в среду Росстат также утонил данные по промпроизводству за апрель (прежняя оценка — рост на 7,2%). В статистическом ведомстве отметили, что коррекция индексов производства за апрель 2021 года связана с тем, что респонденты предоставили уточненные данные.

Согласно данным Росстата, в мае добыча полезных ископаемых выросла на 12,3% после снижения на 1,8% в годовом выражении в апреле. Рост в добыче зафиксирован впервые с февраля 2020 года. По итогам пяти месяцев производство в сфере добычи снизилось на 2,4% в годовом выражении. Обрабатывающая промышленность в мае 2021 года выросла на 11,4% в годовом выражении после роста на 14,9% месяцем ранее (по итогам пяти месяцев — рост на 6% год к году).

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром рост в мае ускорился до 8,7% после 6% в апреле. В отрасли водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов рост замедлился — до 23,8% после 30,8% в апреле.

"Анализируя динамику промышленного производства в сравнении с периодом до начала пандемии COVID-19, можно отметить, что рост к маю 2019 года составил 2,9% (в апреле 2021 года по уточненным данным индекс промышленного производства вырос по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года на 2,5%)", — отмечается в комментарии Росстата.

По итогам 2020 года промышленное производство в России снизилось на 2,6% на фоне ограничений, действовавших в экономике в связи с коронавирусной инфекцией. По прогнозу Минэкономразвития, в 2021 году рост промпроизводства составит 2%.