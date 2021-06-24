МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Профицит федерального бюджета России по итогам текущего 2021 года может составить 200–700 миллиардов рублей, это 0,2–0,6% ВВП РФ, пишет газета "Известия" со ссылкой на обзор "ВТБ Капитала". Главная экономика Евросоюза решила влезть в миллиардные долги

Рассчитывая поступления от углеводородов, министерство финансов России закладывало в расчеты среднюю цену нефти сорта Urals за год на уровне $45,3 за баррель. В итоге, пишет издание, цена оказалась выше.

По оценке аналитика "ВТБ Капитал", средняя стоимость Urals в этом году составит $65,4. Это принесет бюджету 2,2 триллиона рублей дополнительных нефтегазовых доходов.

Экономическая активность также выше ожиданий Минфина: быстрое восстановление этого показателя может принести в бюджет дополнительные 1,5 триллиона рублей за 2021 год.

"Согласно нашим расчетам, по итогам 2021 года федеральный бюджет может быть исполнен с профицитом в 0,2–0,7 трлн рублей, или 0,2–0,6% ВВП, тогда как действующий закон о бюджете предусматривает дефицит в 2,8 трлн рублей (2,4% ВВП)", — отмечается в обзоре.