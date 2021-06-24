МОСКВА, 24 июн – ПРАЙМ. Порядка 5 миллионов трудовых мигрантов необходимо привлечь в строительную отрасль России до 2024 года, в том числе из стран ЕАЭС, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании по вопросу достижения показателей национальных целей в сфере жилищного строительства и инфраструктурного развития регионов. Кабмин рассматривает упрощенный завоз трудовых мигрантов в Россию

По его словам, до 2024 года в стране необходимо создать условия для привлечения не менее 5 миллионов специалистов разного уровня и квалификации в том числе из стран ЕАЭС.

"Мы сейчас отрабатываем подходы, какие это ресурсы и как мы это будем делать. Как сделать, чтобы они дали максимальный эффект для развития страны", — подытожил Хуснуллин.