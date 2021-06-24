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Хуснуллин хочет привлечь в Россию пять миллионов трудовых мигрантов
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Порядка 5 миллионов трудовых мигрантов необходимо привлечь в строительную отрасль России до 2024 года, в том числе из стран ЕАЭС, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на... ПРАЙМ, 24.06.2021
рынок труда, мигранты, марат хуснуллин, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 июн – ПРАЙМ. Порядка 5 миллионов трудовых мигрантов необходимо привлечь в строительную отрасль России до 2024 года, в том числе из стран ЕАЭС, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании по вопросу достижения показателей национальных целей в сфере жилищного строительства и инфраструктурного развития регионов.
По его словам, до 2024 года в стране необходимо создать условия для привлечения не менее 5 миллионов специалистов разного уровня и квалификации в том числе из стран ЕАЭС.
"Мы сейчас отрабатываем подходы, какие это ресурсы и как мы это будем делать. Как сделать, чтобы они дали максимальный эффект для развития страны", — подытожил Хуснуллин.