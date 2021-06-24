МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Индекс делового климата в Германии в июне вырос до 101,8 пункта с уровня мая в 99,2 пункта, следует из сообщения исследовательского института IFO. Главная экономика Евросоюза решила влезть в миллиардные долги

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, прогнозировали рост показателя до 100,6 пункта. Показатель мая сохранился на изначальном уровне в 99,2 пункта.

При этом индекс текущей экономической ситуации в Германии в июне вырос до 99,6 пункта с майских 95,7 пункта. Аналитики ждали значения показателя на уровне 97,8 пункта.

Индекс экономических ожиданий также вырос — до 104 пунктов с уровня мая в 102,9 пункта. Аналитики ожидали роста показателя до 103,9 пункта.

В релизе IFO отмечается, что на данный момент компании намного лучше оценивают текущую ситуацию в деловой сфере, также вырос оптимизм относительно развития экономики во второй половине этого года.