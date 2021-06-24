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Индекс делового климата в Германии вырос лучше прогноза
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Индекс делового климата в Германии в июне вырос до 101,8 пункта с уровня мая в 99,2 пункта, следует из сообщения исследовательского института IFO. Аналитики, опрошенные порталом... ПРАЙМ, 24.06.2021
индексы, деловой климат, германия, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Индекс делового климата в Германии в июне вырос до 101,8 пункта с уровня мая в 99,2 пункта, следует из сообщения исследовательского института IFO.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, прогнозировали рост показателя до 100,6 пункта. Показатель мая сохранился на изначальном уровне в 99,2 пункта.
При этом индекс текущей экономической ситуации в Германии в июне вырос до 99,6 пункта с майских 95,7 пункта. Аналитики ждали значения показателя на уровне 97,8 пункта.
Индекс экономических ожиданий также вырос — до 104 пунктов с уровня мая в 102,9 пункта. Аналитики ожидали роста показателя до 103,9 пункта.
В релизе IFO отмечается, что на данный момент компании намного лучше оценивают текущую ситуацию в деловой сфере, также вырос оптимизм относительно развития экономики во второй половине этого года.